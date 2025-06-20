جارسيا بعد انضمامه إلى برشلونة: حققت حلمي أخيرا

أعرب الحارس الإسباني خوان جارسيا عن سعادته الكبيرة عقب توقيعه الرسمي مع نادي برشلونة قادمًا من إسبانيول، مؤكدًا عزمه على التطور والمساهمة في تحقيق البطولات بقميص الفريق الكتالوني.

وقال جارسيا في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد جدًا، كنت أنتظر هذا اليوم منذ فترة طويلة، وأخيرًا تحقق. جئت إلى برشلونة لكي أواصل التطور كحارس مرمى، ولأفوز بالألقاب، ونحقق أشياء عظيمة مع هذا الفريق، وسنفعل ذلك بكل تأكيد."

وأضاف: "المشروع هنا رائع، هناك مجموعة شابة من اللاعبين المميزين، وأنا محظوظ لأنني أعرف بعضهم من قبل. متحمس جدًا للانضمام إليهم والعمل سويًا من أجل المستقبل."

ووصف جارسيا نفسه بأنه حارس "حديث، شجاع، وسريع"، مشيرًا إلى أنه يحب مساعدة الفريق في جميع جوانب اللعب: "أنا سريع وردود فعلي جيدة، وأحاول دائمًا تقديم الدعم في الكرات الهوائية وبناء اللعب من الخلف."

وكان من أبرز لحظات اليوم، مشاهدته للمجسم الخاص بملعب سبوتيفاي كامب نو بعد التجديد، حيث قال: "الملعب الجديد مذهل. رأيته اليوم للمرة الأولى، ومتحمس جدًا للعب هنا. أنا واثق أننا سنحقق الكثير من الانتصارات على هذا الملعب."

وقد أعلن نادي برشلونة رسميًا، اليوم الجمعة، إتمام صفقة التعاقد مع الحارس خوان جارسيا حتى 30 يونيو 2031، في عقد طويل الأمد وُقع في مكاتب النادي بحضور الرئيس خوان لابورتا، ونائبه الرياضي رافا يوستي، والمدير الرياضي ديكو، إلى جانب وكلاء اللاعب وأفراد من عائلته.

ويأتي التوقيع مع جارسيا، أحد أبرز حراس الليغا في موسم 2024-2025، ضمن رؤية النادي لتجديد دماء الفريق، حيث سينافس من اليوم الأول على مركز الحارس الأساسي بجوار تير شتيجن.