حقق فيلم "المشروع X " أمس مليونا و432 ألف جنيه، ليحافظ بذلك على صدارته لشباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته بعد 4 أسابيع عرض إلى 113 مليونا و866 ألف جنيه، بما يوازى 852 ألف تذكرة.

وتقدم بذلك الفيلم، إلى المركز السادس في قائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية، بعد تخطيه الرقم المسجل باسم فيلم "الفيل الأزرق 2" وهو 103 ملايين جنيه، حققها في موسم عيد الأضحى 2019.

"المشروع X" من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته الفنانين كريم عبد العزيز، وياسمين صبري، وإياد نصار، وأحمد غزي، ومريم الجندي، كما يشارك عدد من ضيوف الشرف أمير كرارة وماجد الكدواني، ومصطفى غريب، وهنا الزاهد، وكريم محمود عبد العزيز، وتامر نبيل.

تدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق حول شخصية يوسف الجمال، عالم مصريات يخوض رحلة مليئة بالغموض والتحديات تمتد من قلب مصر إلى الفاتيكان وحتى أعماق البحار. يسعى يوسف لإثبات نظرية مثيرة للجدل: هل كان الهرم الأكبر مجرد مقبرة ملكية أم أنه بُني لهدف آخر أكثر غموضًا، وتم تصوير الفيلم في تركيا، وإيطاليا، والسلفادور، إلى جانب مصر.