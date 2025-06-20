أبو علي: ارتكبت خطأً قاتلاً وسنتدارك الأمر أمام بورتو

أعرب الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، عن حزنه الشديد بعد الخسارة أمام بالميراس، مؤكدًا أن الأخطاء الفردية وعدم الانضباط التكتيكي في الشوط الثاني كانا سببًا مباشرًا في الهزيمة.

وقال أبو علي لموقع فيفا الرسمي: "قدمنا شوطًا أول جيدًا، وشعرت أننا نسيطر من الدقيقة الأولى. خطورتهم كانت فقط من الكرات الطويلة والثابتة، لكن في الشوط الثاني تراجع مستوانا".

وتابع: "كنا متباعدين عن بعضنا وتركنا لهم مساحات سهلة، وهو ما منحهم السيطرة. سجلت هدفًا عكسيًا لأول مرة في مسيرتي، حاولت إبعاد الكرة برأسي لكنها دخلت المرمى، وكان شعورًا سيئًا للغاية".

وأكد المهاجم الدولي أن الفريق يملك القدرة على العودة أمام بورتو: "نحتاج إلى تحليل ما حدث وإجراء بعض التعديلات. نملك الإمكانيات للعودة وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحنا بطاقة التأهل".

ويخوض الأهلي مواجهة مصيرية أمام بورتو يوم الإثنين المقبل، بحثًا عن تأهل تاريخي إلى الدور التالي من مونديال الأندية.