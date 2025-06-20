ألقت السلطات الرواندية القبض على زعيمة المعارضة فيكتوار إنجابير بسبب ما يزعم بشأن التخطيط لإثارة اضطرابات عامة.



فقد ألقت هيئة التحقيقات الرواندية القبض على إنجابير أمس الخميس بناء على طلب المدعين العامين في الدولة الواقعة شرق أفريقيا، طبقا لمنشور على موقع التواصل الاجتماعي، إكس، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



وأضافت الهيئة "تتم محاكمة إنجابير أوموهوزا فيكتوار إلى جانب زملائها في جرائم تشمل تشكيل منظمة إجرامية والتخطيط لأنشطة تهدف إلى التحريض على إثارة اضطرابات عامة".



يشار إلى أن المرشحة الرئاسية السابقة أدينت بتهم الإرهاب في عام 2012 وحكم عليها بالسجن ثماني سنوات، تم تمديدها لاحقا إلى 15 عاما، لكن حصلت على عفو في عام 2018 .