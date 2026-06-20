مصادر سويسرية: وفود تحضيرية لإيران والولايات المتحدة وباكستان وقطر تعمل منذ أمس بمنتجع برجنشتوك

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصادر إعلامية سويسرية بأن وفوداً تحضيرية من إيران والولايات المتحدة، إلى جانب باكستان وقطر، تواصل أعمالها منذ أمس داخل منتجع "برجنشتوك" في سويسرا، في إطار الترتيبات المسبقة لانطلاق المحادثات المرتقبة بين الأطراف المعنية.

وتأتي هذه التحركات في ظل استعدادات دبلوماسية ولوجستية مكثفة لاستضافة جولة تفاوضية تهدف إلى بحث تنفيذ التفاهمات الأخيرة بين واشنطن وطهران، بمشاركة الوسطاء الإقليميين.

وبحسب المصادر ذاتها، لم يسجل حتى الآن وصول رئيسي وفدي إيران والولايات المتحدة إلى موقع الاجتماع، رغم استمرار الاجتماعات التحضيرية على مستوى الفرق الفنية والدبلوماسية.

ويعكس هذا الغياب حالة من الترقب وعدم الوضوح بشأن التوقيت النهائي لانطلاق المحادثات الرسمية، خاصة في ظل تقارير سابقة تحدثت عن تأجيل أو عدم تأكيد انعقادها في موعدها المقرر.

وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد أعلنت أن برن تواصل توفير بيئة سرية وموثوقة لتسهيل المحادثات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران.

وأضافت: "يواصل دبلوماسيون من عدة دول موجودون حالياً في البلاد، جهودهم للحفاظ على مسار الحوار".

وأشارت إلى أنه لأسباب تتعلق بالسرية لا يمكن تقديم معلومات إضافية بشأن الحاضرين أو المناقشات، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.