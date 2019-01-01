تحالف دعم الشرعية في اليمن: إسقاط طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون على أبها

أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد تركي المالكي اليوم السبت بـ "اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة أبها(السعودية)".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم عن المالكي قوله إنه "في الوقت الذي تستمر المليشيا بعبثها ومحاولاتها الإرهابية الفاشلة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة لشل وتحييد كافة القدرات العدائية للمليشيا، ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، أعلنت في وقت سابق اليوم قصف مواقع عسكرية في السعودية، بطائرات مسيرة من دون طيار.

وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين، في بيان صحفي اليوم، إن سلاح الجو المسير نفذ عدة هجمات استهدفت رادارات ومواقع عسكرية مهمة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.