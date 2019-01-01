المؤلف محمد محرز ينفي كتابة الجزء الثاني من فيلم «غبي منه فيه»

نفى المؤلف محمد محرز، الأخبار التي تم تداولها عن قيامه بكتابة الجزء الثاني من فيلم غبي منه فيه بمشاركة المؤلف أمين جمال.

وكتب محرز عبر حسابه بموقع فيسبوك، قائلا: "للتوضيح ماتم تداوله من أخبار عن قيامنا (امين جمال_محمد محرز) بكتابة فيلم غبي منه فيه ج٢، ليس صحيحا، وهناك لبس حدث بعد توقيعنا لفيلم من تأليفنا مع شركة دانا إخراج الأستاذ سامح عبدالعزيز، وسيتم الإعلان عن اسم الفيلم وأبطاله بإذن الله حين الانتهاء من كتابته قريبا".

يذكر أن الجزء الأولى من فيلم غبي منه فيه تم عرضه عام 2004، وقام ببطولته كل من هاني رمزي، نيللي كريم، حسن حسني، وطلعت زكريا ومن تأليف أحمد عبد الله، وإخراج رامي إمام.

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