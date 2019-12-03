إيرباص تعلن قرب اختبار موديل التاكسي الطائر في ألمانيا

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أعلن متحدث باسم مجموعة ايرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، اليوم الاثنين، قرب بدء تجريب موديل التاكسي الطائر في المطار التجريبي في مانشينج في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.

وأوضح المتحدث أن الموديل "سيتي ايرباص" سيتم نقله في نهاية أغسطس المقبل من مصنع المروحيات في مدينة دوناوفورت إلى ساحة الطيران الواقعة أمام أبواب مدينة انجولشتات.

وجاءت هذه التصريحات، اليوم، بمناسبة زيارة ماركوس زودر، رئيس حكومة بافاريا، لمصنع المروحيات.

كانت تجارب إيرباص على موديل التاكسي الطائر اقتصرت حتى الآن على رحلات قصيرة في دوناوفورت، وسيكون من الممكن في مانشينج القيام برحلات موسعة.

وتعمل إيرباص منذ سنوات على مشروع تصنيع الطائرة المسيرة للركاب.

ومن المنتظر أن تكون مدينة انجولشتات الكبيرة هي المنطقة النموذجية للتاكسيات الطائرة.

وتعمل شركات أخرى في الوقت الراهن على هذه التقنية وتعتزم طرح هذه التاكسيات في السوق في الاعوام المقبلة.

يذكر أن موديل "سيتي ايرباص" هو طائرة كهربائية بثماني مراوح، يمكنها الإقلاع والهبوط عموديا، والمنتظر أن تقل، بدون طيار، ما يصل إلى أربعة ركاب على مسارات ثابتة على سبيل المثال من مراكز المدن إلى المطارات.

ويعني هذا أن طائرة ايرباص الصغيرة للركاب لن تكون بمثابة تاكسي طائر حقيقي لأن الركاب لا يمكنهم اختيار المسار بحرية.