توقعات بارتفاع في درجات الحرارة بنيويورك وشرقي الولايات المتحدة

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امرأة تضع كمامة على وجهها في فلوريدا يوم 8 أبريل 2020. تصوير: ماركو بيلو - رويترز

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، الأحد، أن أكثر من 100 مليون شخص سيواجهون ارتفاعا كبيرا في درجة حرارة الجو اليوم في نيويورك وشرقي الولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة نقلا عن هيئة الطقس الوطنية أن درجات الحرارة قد تصل إلى 94 درجة فهرنهايت (34 درجة مئوية) في منطقة سنترال بارك في نيويورك و95 درجة فهرنهايت غدا الاثنين.

وأوضحت أن درجة الحرارة مع الرطوبة ستجعل الشعور بدرجات الحرارة يقارب 100 درجة فهرنهايت في المدينة و110 درجات في مناطق بكل من نيوجيرسي وديلاوير وماريلاند.

وقال مارك تشينارد، كبير خبراء الأرصاد الجوية في بمركز التنبؤ بالطقس في كوليدج بارك في ماريلاند: "من المحتمل أن تبلغ درجة الحرارة ذروتها".

يشار إلى أنه عندما تترافق الرطوبة مع الحرارة، فإن ذلك يجعل الشعور بالحرارة أكثر من القراءة الواقعية.