بايدن يؤكد على الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة والأردن

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين على الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة والأردن خلال اجتماع مع الملك عبد الله الثاني في واشنطن.

وشكر بايدن العاهل الأردني على "علاقتك الدائمة والاستراتيجية" مع الولايات المتحدة، وفقا لنص التصريحات التي أدلى بها قبل اجتماع ثنائي في البيت الأبيض.

كما سلط بايدن الضوء على "القيادة الحيوية" للأردن في الشرق الأوسط، قائلا "أنتم تعيشون في جوار صعب".

من جانبه، قال الملك عبد الله: "لدينا، كما قلتم، العديد من التحديات في رقعتنا من العالم".

مضيفا: "لكن يمكنكم دائما الاعتماد علي وعلى بلدي وعلى العديد من زملائنا في المنطقة. لدينا الكثير مما يجب القيام به، سيدي، ولكن بقيادتكم، سننتصر".

وخلال الاجتماع، ناقش الزعيمان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث أعرب بايدن عن "دعمه القوي لحل الدولتين"، وفقا للبيت الأبيض.

كما أعرب بايدن عن دعمه "للانخراط بين الأردن والحكومة الإسرائيلية الجديدة لتحسين فرص الأردن في الحصول على المياه العذبة وزيادة صادرات الأردن إلى الضفة الغربية".

وأعلن الرئيس الأمريكي خلال الاجتماع "تسليم أكثر من 500 الف جرعة لقاح مضاد لكوفيد 19" إلى الأردن، بحسب البيت الأبيض.

كما نوقشت في الاجتماع العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والأردن، وخطط البنية التحتية للبلدين، و"التحديات الهائلة في سورية".