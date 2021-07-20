محافظ بورسعيد يوزع الهدايا على الأطفال بدار رعاية الأيتام بحي المناخ

أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،زيارة دار تحسين الصحة لرعاية الأيتام بحي المناخ؛ لتقديم التهنئة للأطفال النزلاء بالدار بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ورافق المحافظ خلال الزيارة الدكتورة سوسن حبيش، مدير مديرية التضامن الاجتماعى ببورسعيد.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لجميع الأطفال داخل الجمعية، معربًا عن سعادته لمشاركة الأطفال أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث حرص المحافظ على توزيع عدد من الهدايا المتنوعة على الأطفال النزلاء بالدار، وسط أجواء من الاحتفال والسعادة بين الأطفال.

ووجه المحافظ مسؤولي الدار ومديرية التضامن الاجتماعي بضرورة ظهور مكان إقامة الأطفال في أبهي صورة له طوال الوقت وتلبية كل مطالبهم، وكذا تشجيعهم على ممارسة الرياضة والألعاب المختلفة.

ولفت إلى تقديم كل الدعم للدار لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الأطفال النزلاء وتحسين معيشتهم.