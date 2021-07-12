محافظ المنوفية يؤدي شعائر صلاة عيد الأضحى بمسجد الري بشبين الكوم وسط إجراءات وقائية

أدي اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الرى بمدينة شبين الكوم وسط إجراءات إحترازية ووقائية، بحضور اللواء أحمد فاروق القرن مدير الأمن وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف.



تناولت الخطبة التأكيد على أن الأضحية شعيرة عظيمة حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم "ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم" فالأضحية فيها توسعة على النفس والأهل وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء والتصدق على الفقراء والمساكين، مؤكداً على أهمية تحلي وتمسك المسلمين بالصفات الحميدة التي حثنا عليها الإسلام كحسن الخلق والصدق والأمانة وصلة الأرحام.



من جانبه، قدم محافظ المنوفية التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ولشعب المنوفية العظيم بهذه المناسبة، داعيا المولي عز وجب أن يحفظ مصرنا الغالية في أمن وأمان ، كما ناشد جموع المواطنين بالإلتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعى حفاظاً على الصحة العامة حفاظا علي صحتهم وسلامتهم.