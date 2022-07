فريدي ميركوري: ألبوم أعظم أغنيات فريق كوين يحطم الرقم القياسي في قوائم المبيعات في بريطانيا

حقق فريق كوين الغنائي إنجازا تاريخيا في قوائم المبيعات في بريطانيا، حيث أصبح أول فريق يبيع سبعة ملايين نسخة من ألبوم واحد.

وقالت الشركة الرسمية المسؤولة عن متابعة قوائم المبيعات الموسيقية في بريطانيا إن واحد من كل أربع أسر في البلاد يمتلك نسخة من ألبوم "أعظم أغنيات" فريق كوين الذي صدر عام 1981.

وكان الألبوم، الذي يضم أغان شهيرة مثل We Will Rock You وBohemian Rhapsody، دوما من أكثر الأسطوانات الموسيقية مبيعا على مدى سنوات.

وأمضى الألبوم مؤخرا أسبوعه الألف ضمن قوائم الألبومات الأكثر مبيعا في بريطانيا.

ووصف عازف الجيتار في فريق كوين، بريان ماي، الإنجاز الأحدث بأنه "أخبار مبهجة".

وقال في تصريح "لم يحقق أي ألبوم مثل هذا الإنجاز من قبل في التاريخ".

وأضاف "شكرا لكم، نحن نقدر ذلك".

وأضاف عازف الطبول في الفريق، روجر تايلور "الجمهور البريطاني وذوقهم الرائع جعل هذا الألبوم الأكثر مبيعا في التاريخ".

وأضاف "شكراً جزيلاً لكم، يشرفنا ثناؤكم علينا.. نحييكم!"

وتتصدر ألبوم "أعظم أغنيات" كوين قوائم المبيعات بشكل مطلق بما يقرب من مليون نسخة، متفوقا على ألبوم "غولد"، الذي يضم أفضل أغنيات فريق أبا ABBA، وصدر عام 1992.

وقال مارتن تالبوت، الرئيس التنفيذي لقوائم المبيعات في بريطانيا، إنه "عندما تم إصداره لأول مرة في عام 1981، كانت الألبومات التي تحتوى أفضل أغنيات الموسيقيين على مدار مسيرتهم الفنية، مثل ألبوم "أعظم أغنيات" فريق كوين نادرة نسبيا، وكانت تقتصر فقط على أكبر النجوم".

وأضاف "ليس هناك شك في أن نجاح ألبوم كوين الهائل كان له دور بارز في انتشار ألبومات "أعظم الأغنيات" بالصورة التي نراها الآن".

ويأتي الألبوم الثاني لأعظم أغنيات كوين، الذي صدر في أكتوبر 1991، قبل شهر من وفاة المغني الرئيسي في الفريق، فريدي ميركوري، في المرتبة العاشرة لأكثر الألبومات مبيعا في بريطانيا، حيث بلغت مبيعاته حوالي أربعة ملايين.

وفي عام 2014 أصبح ألبوم "أعظم أغنيات" فريق كوين هو أول ألبوم تتجاوز مبيعاته ستة ملايين نسخة في بريطانيا.

وفي ذلك الوقت، كانت القوائم تضم المبيعات "الخالصة" فقط، أي الفينيل، والكاسيت، والأقراص المدمجة، وتحميل الأغنيات.

وبعد مرور عام، تم دمج الاستماع المباشر للأغنيات على الإنترنت إلى قوائم المبيعات، مع احتساب ألف مرة استماع مباشر على أنها "بيع" واحد.

وقالت شركة قوائم المبيعات إن الأغنية التي حظيت بأكثر استماع مباشر على الإنترنت من بين أغنيات الألبوم كانت أغنية Bohemian Rhapsody.

هل يعاني الفنانون الجدد؟

وفقا للحسابات التي قدمتها شركة الفريق، كوين بروداكشن لميتيد، فإن المبيعات والاستماع المباشر لأغنياتهم بلغت قيمته 39 مليون جنيه إسترليني من حقوق الملكية الفكرية في السنة المالية الماضية.

ولكن المغني الشهير المخضرم، إلتون جون، حذر من أن الوجود المستمر لألبومات أعظم أغنيات الفرق والمغنين المشهورين يؤدي إلى الحد من فرص أعمال جديدة في النجاح.

وقال إلتون جون "قوائم المبيعات مليئة بأسماء مثل فرق آبا وكوين".

وقال جون ""إنه أمر محزن - هناك الكثير من الألبومات الجيدة التي تستحق أن تكون ضمن الألبومات الأكثر مبيعا، مثل خوانيتا يوكا، وشارون فان إيتن، وأنجيل أولسن. ما أريد معرفته هو لماذا ليسوا ضمن الأكثر مبيعا؟ بسبب أشخاص مثلي!".

الألبومات الأكثر مبيعا في بريطانيا على الإطلاق:

كوين- أعظم الأغنيات

أبا - غولد

البيتلز - سارجنت بيبر لونلي هارتس كلوب باند

أديل - 21

أويسيس - واتس ذا ستوري

مايكل جاكسون - ثريلر

بينك فلويد - ذا دارك سايد أوف ذا مون

داير ستريتس - براذرز إن آرمس

مايكل جاكسون - باد

كوين - أعظم الأغنيات 2