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الاكتتاب في السندات العشرينية الأمريكية فوق المتوسط

أرشيفية
أرشيفية
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 11:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 11:41 م

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء نتيجة مزايدة بيع سندات مدتها 20 عاما بقيمة 14 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب في هذا الطرح أعلى من المتوسط.

وذكرت الوزارة أن العائد على هذه السندات بلغ 420ر3% وبلغ معدل التغطية 65ر2 مرة.

كانت الوزارة قد باعت في الشهر الماضي سندات مدتها 20 عاما بقيمة 14 مليار دولار حيث بلغ العائد عليها 488ر3% ومعدل التغطية 60ر2 مرة.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

في حين كان متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشرين سنة 51ر2 مرة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة غدا تفصيل خطتها لطرح سندات بمدد عامين و5 سنوات و7 سنوات.

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