تشهد منتجعات جنوب سيناء السياحة حالة من الرواج السياحي، حيث يقبل السائحون من كل جنسيات العالم على المنتجعات السياحية للاستمتاع بالمقومات السياحية المتعددة التي تتميز بها جنوب سيناء.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن القطاع السياحي يشهد رواجًا سياحيًا بكل المدن السياحية بالمحافظة، حيث بلغت نسبة الإشغالات السياحية في بعض المدن مثل شرم الشيخ ودهب 100% خلال الفترة الماضية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، في تصريح لـ"الشروق"، أن مدينة شرم الشيخ تعد قبلة السياحة بجنوب سيناء، وشهد صيف 2022 توافد غير متوقع من السائحين سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب، وذلك عقب مرور العالم بزروة أزمة فيروس كورونا التي أثرت على حركة السياحة الدولية والمحلية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الرواج السياحي أثر بشكل إيجابي على حركة البيع والشراء داخل المدن السياحية "البازارات، والأسواق وغيرها"، لكون نوعية السياحة الوافدة إلى جنوب سيناء تتميز بإنفاق مرتفع خاصة السياحة العربية.

وأكد أنه من المتوقع أن تستمر حالة الرواج السياحي حتى نهاية إجازة العام الدراسي، لكون السياحة الداخلية تمثل نحو 50% من السياحة الوافدة للمنتجعات السياحية بالمحافظة، وخاصة بمدن رأس سدر ودهب، بينما كان أكبر عدد من الجنسيات التي تستهدف السياحة بشرم الشيخ من الأمريكان، والألمان، وكازاخستان، وأوكرانيا، والسعودية، وبيلاروسيا، وبولاندا، والتشيك.

وأوضح أن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل أكثر من 100 رحلة جوية خلال الفترة الماضية، بينما استقبل مطار طابا نحو 40 رحلة جوية، ومن المقرر أن يشهد مطار شرم الشيخ، وطابا خلال الفترة المقبلة وصول العديد من الرحلات السياحية.

وأكد أنه يجري اتباع كل الإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى بداية من المطار وداخل الفنادق، وتستمر اللجان الخاصة بمتابعة الإجراءات الاحترازية داخل الفنادق عملها، تتخذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك حرصًا على صحة وسلامة العاملين بالقطاع السياحي، والسائحين.

وعلى جانب آخر، قال أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، إنه يوجد رواج غير متوقع بالقطاع السياحي بجنوب سيناء، مؤكدًا أن هذه الحالة من الرواج ليست في الأعياد فقط، لكون منتجعات جنوب سيناء السياحية تلبي احتياجات السائحين.

وأوضح أن محافظة جنوب سيناء تتميز بطبيعة مختلفة، وكل مدينة تمتلك مقومات سياحية غير الأخرى، لذا تتناسب هذه المقومات مع جميع الأذواق، سواء على المستوى المصري، أو الأوروبي، أو العربي.

وأشار إلى أن المواطنين من مختلف الجنسيات أصبحوا لديهم الوعي الكامل تجاه جائحة كورونا، والجميع يحرص على حماية أنفسهم وحماية الآخرين، لذا يقوموا بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى الالتزام التام داخل المنتجعات السياحية، مع وجود رقابة مشددة من قبل الجهاز التنفيذي بالمحافظة والدولة.

ولفت إلى أن جميع العاملين في القطاع السياحي بجنوب سيناء يحرصون على تهيئة وتوفير كل الإمكانيات داخل المنتجعات السياحية خاصة بمدن خليج العقبة "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا"، من مراكب، وأدوات الألعاب المائية، والغوص، والسفاري، والأكوا بارك، وحفلات السمر، والسفاري لإشعار السائح بالتنوع والتغير المستمر، مما يكون له أثر إيجابي لدى السائح اتجاه منتجعات جنوب سيناء.

وأكد أن من أهم المناطق السياحية التي تشهد إقبالا كبيرا على زيارتها بمدينة شرم الشيخ الممشى السياحي بخليج نعمة، ومنطقة سوهو سكوير، وقطاع السوق التجاري، وميدان السلام، ومحمية رأس محمد، وغيرها من المناطق الخلابة التي تتميز بها المدينة.

ولفت إلى أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة نهارًا إلا أن السائحين يستمتعون بمياه البحر الهادئة الممتعة، والمناخ النقي، و الألعاب المائية "الأكوا بارك"، كما يحرصون على التواجد بالكافيهات والممشى السياحي، والأماكن الترفيهية الشهيرة ليلًا.