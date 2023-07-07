الجيش السوداني: مقتل 14 مدنيا وإصابة 15 آخرين في قصف بطائرة مسيرة تابعة للدعم السريع

أفاد الجيش السوداني بأن 14 مدنيا قتلوا وأصيب 15 آخرون في قصف بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع جنوب العاصمة الخرطوم.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن بيان للجيش قوله "إن قوات الدعم السريع قامت باستهداف مدنيين مساء أمس الأربعاء، تجمعوا في العزوزاب (جنوب العاصمة) بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل 14 شخصا وإصابة 15 من المدنيين".

وأضاف البيان أن الجيش السوداني كبد قوات الدعم السريع "عددا من القتلى والجرحى بمنطقة العشرة جنوبي الخرطوم ودمر 4 عربات قتالية".

وأشار إلى أن القوات الجوية السودانية تواصل الضربات على مواقع تجمع قوات الدعم السريع بمختلف المناطق.

ويشهد السودان منذ منتصف أبريل الماضي، اشتباكات بين الجيش و"قوات الدعم السريع" خلفت حتى الآن مئات من الضحايا المدنيين، ولم تتمكن الوساطات الدولية والإقليمية من وقف الاشتباكات بشكل نهائي.