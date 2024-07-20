لجان عين شمس تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان الديناميكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توافد طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية، على لجان الامتحانات بمدرسة بن خلدون الثانوية، بحي عين شمس، لأداء امتحان الديناميكا بآخر أيام ماراثون الثانوية العامة لشعبة علمى رياضيات للعام الدراسي الجارى.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب، حيث أجرى أفراد الأمن أمام بوابات المدرسة عمليات التفتيش للطلاب أثناء دخولهم اللجان، للكشف عن أجهزة المحمول وسماعات البلوتوث ووسائل الغش الأخرى.

كما توافد العشرات من أولياء الأمور المرافقين لأبنائهم، للاطمئنان عليهم ودعمهم، علاوة عن انتشارهم بمحيط المدرسة بانتظار خروجهم من اللجان، واصطحابهم إلى المنزل.

ونظمت قوات الشرطة عملية دخول الطلاب إلى المدرسة، وفرضت حالة من الهدوء بمحيط اللجان، فضلا عن استعداداتها للتدخل لحل أية مشكلات قد تحدث.