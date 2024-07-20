علقت نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على انتقال اللاعب محمد عدلان إلى صفوف فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، رغم رغبته بالانضمام للزمالك.

وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع عدلان البالغ من العمر 18 عاما قادما من طلائع الجيش لمدة 4 مواسم لتدعيم فريق كرة اليد، قبل أن يظهر اللاعب في فيديو مثير، قال خلاله: «أنا محمد عدلان لاعب فريق طلائع الجيش لكرة اليد، أعلن أن رغبتي الأولى والأخيرة هي اللعب لنادي الزمالك وهذا حلم بالنسبة لي ولي الشرف أن أكون في نادي الزمالك».

وقالت نيرة الأحمر في تصريحات خلال برنامجها المذاع على قناة الزمالك: «النادي الأهلي أعلن عن صفقتين، الصفقة الأولى في فريق كرة السلة، والصفقة الثانية هي محمد عدنان لاعب كرة اليد، شوفنا تصوير لاعب السلة لكن مشوفناش تصوير محمد عدلان».

وأضافت: «محمد عدلان ماضي للزمالك بقاله أسبوع تقريبا، والنادي الأهلي معاه الاستغناء الخاص باللاعب، والنهادرة الصبح وجدنا أن اللاعب ظهر في فيديو وأعلن عن رغبته بالانتقال للزمالك».

وتابعت: «الزمالك معاه توقيع، والأهلي معاه استغناء، وهنشوف الفترة الجالية ايه اللي هيحصل، لكن اللي شوفناه النهاردة واللي كان واضح وصريح هو أن اللاعب يرغب في الانضمام إلى الزمالك، رغبة واضحة وصريحة».