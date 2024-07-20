ماذا قال ترامب عن مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني؟

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووعده بأنه إذا عاد إلى البيت الأبيض فإنه "سينهي الحرب" المستمرة منذ 29 شهرا بين أوكرانيا وروسيا.

وكتب المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية على منصته تروث سوشال : "سأجلب السلام إلى العالم وأنهي الحرب التي كلفت كثيرا من الأرواح"، وذلك في حال أصبح الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أنه سينهي الحرب في أوكرانيا قبل حتى أن يتولى الرئاسة في يناير المقبل إذا فاز في الانتخابات، وفقا لشبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ووصف الرئيس الأمريكي السابق الاتصال الذي أجراه أمس مع الرئيس الأوكراني "بالجيد جدا"، وأكد أن أوكرانيا وروسيا سيكون بمقدورهما التفاوض بخصوص اتفاق لإنهاء العنف وتمهيد الطريق نحو الرخاء، حسب تعبيره.

وتعهد ترامب في خطاب ألقاه وأعلن فيه قبول ترشيح الحزب الجمهوري له للانتخابات، بإنهاء "كل أزمة دولية خلقتها الإدارة الحالية، ومن ذلك الحرب الرهيبة بين روسيا وأوكرانيا"، وفق تعبيره، كما تعهد بإنهاء حرب غزة.

وكثيرا ما تحدث ترامب أنه سيكون قادرا على إنهاء الصراع في أوكرانيا بسرعة كبيرة عندما يعود إلى السلطة، لكنه لا يقدم تفاصيل عن كيفية تحقيق ذلك. وتثير إشادته المتكررة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وانتقاده للدول الأخرى الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" القلق لدى حلفاء أوكرانيا الغربيين.

من جهته، أكد زيلينسكي أنه قام بتهنئة ترامب خلال المكالمة الهاتفية على تسميته رسميا مرشحا رئاسيا عن الحزب الجمهوري.

وكتب زيلنيسكي على حسابه في منصة إكس (تويتر سابقا) "شددتُ على الدعم الحيوي من كلا الحزبين ومجلسي الكونجرس الأمريكي لحماية حرية أمتنا واستقلالها"

وأضاف زيلنيسكي: "اتفقنا مع الرئيس ترامب على أن نناقش، في اجتماع وجها لوجه، الخطوات الواجب اتخاذها نحو سلام عادل ودائم" في أوكرانيا.