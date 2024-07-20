عمرو عرفة يرد على الانتقادات الموجهة لـ«شكل» أبطال فيلمه أهل الكهف

دافع المخرج عمرو عرفة، عن "شكل" أبطال فيلمه الأخير "أهل الكهف" الذين ظهروا بدون شعر مكثف وذقون طويلة، وفقا للصورة الذهنية التي رسمها بعض ممن قرأوا قصة أهل الكهف الذين ناموا لأكثر من ثلاثة قرون.

وكتب عبر حسابه عبر موقع "إكس" ردا على الانتقادات التي وجهت له من قبل بعض متابعي حسابه: "بعد البحث تبين أنهم قاموا على نفس هيئتهم ولم يطول شعرهم أو أظافرهم".

يذكر أن فيلم "أهل الكهف" مقتبس من رواية للكاتب الراحل توفيق الحكيم، ومعالجة درامية أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة، وبطولة خالد النبوي، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، وأحمد عيد، ومحمد فراج، وبسنت شوقي، ومحمود حميدة وبيومي فؤاد، وريم مصطفى، وعدد آخر من الفنانين، وتم عرضه ضمن أفلام موسم عيد الأضحي وحقق إيرادات بلغت 12 مليون جنيها تقريبا، متذيلا قائمة إيرادات أفلام هذا الموسم.