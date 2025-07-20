أعلنت السلطات الفيتنامية، اليوم الأحد، العثور على ثلاث جثث أخرى في أعقاب غرق قارب سياحي في خليج ها لونج الشهير شمالي فيتنام، مما رفع عدد الوفيات إلى 38 شخصا على الأقل.

وقالت إدارة البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع الوطني لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه تم العثور على ثلاث جثث تعود لأفراد الطاقم كانوا محتجزين داخل المقصورة. ومن بين الوفيات المؤكدة ثمانية أطفال.

وكان القارب، الذي يقل 48 سائحا وخمسة من أفراد الطاقم، قد انقلب بسب رياح قوية بعد ظهر يوم أمس السبت خلال جولة في خليج ها لونج.

وحث رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشين السلطات على إعطاء الأولوية لعمليات الإنقاذ.

وحشدت السلطات 323 فردا لعملية الإنقاذ، بمن فيهم حرس الحدود، والبحرية، والشرطة، وسلطات الموانئ.

ويعد خليج ها لونج، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو والممتد على مساحة تزيد على 1500 كيلومتر مربع وتنتشر فيه ما يقرب من ألفي جزيرة، أحد أشهر الوجهات السياحية في فيتنام، ويجذب ملايين الزوار كل عام.