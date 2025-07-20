رئيس إريتريا يهدد إثيوبيا ويحذر من مغبة الحرب

حذر الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، إثيوبيا من شن حرب جديدة، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين، خاصة بسبب سعي أديس أبابا للوصول إلى البحر.

وقال أفورقي، في تصريحات للتلفزيون الإريتري، إن اجتياح بلاده «ليس بهذه السهولة»، محذرا رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، من «زجّ الإثيوبيين في حروب عبثية لصرف الأنظار عن أزمات الداخل».

وصرح الرئيس الإريتري: «إذا كان (رئيس الوزراء الإثيوبي) يظن أنه يستطيع اجتياح (القوات الإريترية) بهجومٍ بشري، فهو مخطئ».

وأضاف: «قبل جرّ شعب إثيوبيا إلى حروب غير مرغوب فيها أو استغلاله لأغراض سياسية أخرى، يجب أولا معالجة مشاكل البلاد الداخلية وحلها».

وخاضت إريتريا وإثيوبيا حربا دامية بين 1998 و2000، قُتل فيها عشرات الآلاف.

ورغم توقيع اتفاق سلام عام 2018، إلا أن التوتر تجدد بعد حرب تيجراي (2020 - 2022) التي قُتل فيها نحو 600 ألف شخص، وشاركت فيها إريتريا إلى جانب متمردين ضد حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.