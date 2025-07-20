رئيس إيفونيك الألمانية: التهديد الدائم بالرسوم الجمركية يدفعنا إلى أزمة اقتصادية عالمية

أعرب كريستيان كولمان الرئيس التنفيذي لشركة إيفونيك، ثاني أكبر منتج للمواد الكيميائية في ألمانيا، عن اعتقاده بأن حالة عدم اليقين التي تواجه الشركات ستستمر حتى في حال التوصل إلى اتفاق في النزاع الجمركي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية، قال كولمان: "التهديد الدائم بفرض رسوم جمركية جديدة يدفعنا إلى حافة أزمة اقتصادية عالمية"، في إشارة إلى سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية.

وأضاف: "يسود في جميع أنحاء العالم شعور بعدم اليقين والخوف مما قد تُقْدِم عليه هذه الحكومة لاحقًا".

وأوضح أن فترة صمود أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد تكون قصيرة جدًا.

وقال: "أنا على قناعة راسخة بأن السياسة الأمريكية ستبقى متقلبة، وأن حالة عدم اليقين بالنسبة للقطاع الاقتصادي ستتفاقم أكثر".

وكان ترامب أعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات المنتجات الأوروبية اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل، ولا تزال المحادثات جارية لمعرفة ما إذا كان بالإمكان تجنب ذلك.

ودعا كولمان، الشركات والسياسيين في أوروبا إلى إظهار القوة في اتخاذ القرار، معربًا عن تفاؤله بأن الحكومة الفيدرالية الجديدة والمفوضية الأوروبية ستوفران الدعم اللازم لقطاع الاقتصاد.

ومن المقرر أن يجتمع المستشار الألماني فريدريش ميرتس غدا الاثنين مع ممثلي الشركات فيما يُعْرَف بـ "قمة الاستثمار" في ديوان المستشارية، حيث يُتوقع أن تدور المحادثات حول كيفية تشجيع الشركات على زيادة استثماراتها في ألمانيا بعد ثلاث سنوات من الركود الاقتصادي.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هناك من بين نحو 30 شركة مشاركة في القمة أكثر من 12 شركة كبرى من الشركات المدرجة على مؤشر داكس الرئيسي للبورصة الألمانية.

ولن تشارك إيفونيك في هذه القمة، بحسب ما أفادت التقارير.