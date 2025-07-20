الحكومة الكورية الجنوبية تشكل فريق دعم للتعافي من أضرار الأمطار الغزيرة

شكلت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، فريقا مشتركا بين الوكالات الحكومية لدعم التعافي من أضرار الأمطار، بعد أيام من هطول أمطار غزيرة وانهيارات أرضية أسفرت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل في أنحاء البلاد.

وأعلن وزير الداخلية الكوري الجنوبي، يون هو - جونج، هذا الإجراء في اجتماع لمقر القيادة المركزي لمواجهة الكوارث والسلامة في مدينة سيجونج بوسط البلاد، قائلا إن الحكومة ستحول تركيزها من الاستجابة للأمطار إلى التعافي من الأضرار، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقال يون: "ستقوم وزارة الداخلية والوزارات الأخرى ذات الصلة والحكومات المحلية المتضررة بتعبئة جميع الموارد المتاحة وتنفيذ أعمال إصلاح طارئة سريعة".

وأضاف يون، أن الحكومة ستقوم على الفور بمسح حجم الأضرار وتقديم توصيات إلى الرئيس "لي جيه ميونج" لتعيين المناطق المتضررة بشدة كمناطق كوارث خاصة.

ومن ناحية أخرى، أصدر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم مين - سيوك، تعليمات إلى وزيرة الزراعة، سونج مي - ريونج، بزيارة بلدة "سانتشونج" جنوبي البلاد ووضع تدابير للدعم، حسبما أفاد مكتبه.

وأصدر رئيس الوزراء، تعليمات إلى وزير الداخلية بزيارة المناطق المتضررة غدا الاثنين وتقديم العزاء لسكانها، مع وضع خطط دعم مفصلة.

ولقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم وفقد 9 آخرون جراء الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية التي بدأت في جميع أنحاء البلاد الأربعاء الماضي.