اضطراب حركة الملاحة الجوية في مطارات موسكو جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية

شنت القوات الأوكرانية هجمات على العاصمة الروسية موسكو باستخدام طائرات مسيرة، مما أسفر عن وقوع اضطرابات واسعة في حركة الملاحة الجوية في مطارات العاصمة الأربعة، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الأحد.

وأظهرت صور نشرها السكان في منطقة سيلينوجراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الهجمات أسفرت كذلك عن إلحاق الضرر بالعديد من المباني الشاهقة واندلاع النيران في سيارات في المنطقة.

وأكدت سلطات سيلينوجراد ذلك الأمر، مضيفة أنه تم كذلك تحطيم العديد من النوافذ.

وأقر عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، بوقوع الأضرار، لكنه قال إنها ليست جسيمة وسيتم إصلاحها.

وأعلن سوبيانين إسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية أثناء توجهها إلى موسكو بحلول منتصف النهار.

كما أعلنت هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا) فرض قيود على حركة الملاحة في مطارات العاصمة الأربعة، شيريميتيفو، وفنوكوفو، ودوموديدوفو، وجوكوفسكي.