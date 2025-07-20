مستشفى شهداء الأقصى مهدد بالخروج عن الخدمة خلال الساعات القليلة المقبلة بسبب نفاد الوقود

يحذر مستشفى شهداء الأقصى من توقف وشيك عن العمل خلال الساعات القليلة المقبلة؛ نتيجة نفاد الوقود بشكل كامل، في ظل انعدام التوريد خلال الأيام الماضية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الأحد، إن «هذا التوقف يُعرّض حياة مئات المرضى للخطر، خاصة الأطفال والخُدّج، ومرضى العناية المركزة ومرضى الكلى، والمرضى في الأقسام الحساسة بالمستشفى».

وحذر المكتب في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، من أن توقف المستشفى عن العمل يُهدد بتوقف الرعاية الصحية عن نحو نصف مليون مواطن في المحافظة الوسطى.

ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والدولية والإنسانية إلى التدخل الفوري والعاجل؛ لتأمين الوقود اللازم، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية في ظل الانهيار المتسارع للمنظومة الصحية.

وفي تطور ميداني هو الأول من نوعه منذ بدء العدوان، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة تطال مناطق في محافظة دير البلح وسط قطاع غزة.

وشملت الأوامر جميع المتواجدين في المنطقة الجنوبية الغربية من المدينة، وتحديدًا في البلوكات: 130، 132-134، 136-139، و2351، بما في ذلك من يقطنون داخل الخيام في تلك المناطق، وسط مخاوف من تصعيد جديد في المحافظة المكتظة بالنازحين.

ووفق وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 58 ألفًا و895 شهيدًا، و140 ألفًا و980 مصابًا.

وقالت إن حصيلة ما وصل للمستشفيات من المجوعين منتظري المساعدات منذ فجر اليوم وحتى اللحظة، بلغت 73 شهيدًا، منهم 67 شهيدًا في شمال قطاع غزة، وأكثر من 150 إصابة، منها حالات خطيرة جدا.

وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب جرائمها بحق المدنيين في قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة، في ظل تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية، وتواصل استهداف مراكز الإيواء والمساعدات الإنسانية.