دبلوماسيان من كوريا الجنوبية وأمريكا يجريان محادثات في سول بشأن تقاسم تكاليف الدفاع

أجرى دبلوماسيان من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات اليوم الثلاثاء في العاصمة الكورية الجنوبية سول بشأن المفاوضات المنتظرة حول تقاسم تكلفة بقاء القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن تشانج وون-سام، المسئول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، ونظيره الأمريكي، تيموثي بيتس، عقدا اجتماعا مغلقًا بالتزامن مع الوقت الذي تستعد فيه سول وواشنطن لإجراء جولة جديدة من المحادثات بخصوص المبلغ الذي ستنفقه سول لنشر 28 ألفا و500 قوة من القوات الأمريكية في الشطر الجنوبي.

ومن جانبه، قال المسئول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية "يمكن اعتبارها (المحادثات) بمثابة مشاورات ما قبل التفاوض.. موقفنا في المفاوضات المقبلة هو تحمل النفقات على مستوى معقول وعادل".

يذكر أن تشانج وبيتس كانا من بين كبار المفاوضين في المفاوضات السابقة التي جرت لبحث اتفاقية التدابير الخاصة واتفاق تقاسم التكاليف المتعلقة بالدفاع بين سول وواشنطن.

وبموجب اتفاقية التدابير الخاصة العاشرة لهذا العام، وافقت سول على إنفاق حوالي تريليون وون (ما يعادل حوالي 861 مليون دولار)، مما سجل زيادة في الإنفاق بنسبة 2ر8 % مقارنة بالعام الماضي.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية هذا الاتفاق بنهاية العام الجاري، ويتوقع أن تجري واشنطن وسول محادثات بشأن اتفاقية التدابير الخاصة في وقت قريب.