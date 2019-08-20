تويتر وفيسبوك يقولان إنهما أحبطا عملية عليهما لتقويض احتجاجات هونج كونج

محتجون مؤيدون للديمقراطية يحتمون من الغاز المسيل للدموع بمظلات في هونج كونج يوم 28 يوليو تموز 2019. تصوير: إدجار سو - رويترز

قال موقعا التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك يوم الاثنين إنهما أحبطا عملية إعلامية تساندها الدولة ومصدرها الصين استهدفت تقويض الاحتجاجات في هونج كونج.

وقال تويتر إنه علق 936 حسابا وإن العملية بدا أنها جهد منسق تدعمه الدولة ومصدره الصين.

وقال فيسبوك إنه أغلق حسابات وصفحات من شبكة صغيرة. وأضاف أن تحقيقا أجراه أثبت وجود صلات بأفراد مرتبطين بالحكومة الصينية.

وكانت احتجاجات هونج كونج التي تمثل أحد أكبر التحديات التي واجهت الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ وصوله إلى الحكم في 2012 قد بدأت في يونيو حزيران ضد مشروع قانون معلق الآن يسمح بتسليم أشخاص من المركز المالي الآسيوي لمحاكمتهم في المحاكم التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي في الصين. ومنذ ذلك الوقت اتسعت مطالب المحتجين وشملت تطبيق الديمقراطية في المدينة.

وقال تويتر في تدوينة إن الحسابات التي علقها قوضت شرعية حركة الاحتجاج في هونج كونج ومواقفها السياسية.

وقال الموقع في بيان منفصل إنه يطور سياسته الإعلانية ولن يقبل إعلانات من وسائل إعلام تسيطر عليها الدولة.