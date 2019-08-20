الرئيس التونسي المؤقت يستعرض استعدادات هيئة الانتخابات لإنجاح الاستحقاقات المقبلة

استعرض الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر اليوم الثلاثاء، مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون استعدادات الهيئة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة بمختلف مراحلها.

وأوضحت رئاسة الجمهورية – في بيان – أن الناصر أعرب خلال اللقاء الذي عقد بقصر قرطاج، عن دعمه وتقديره لجهود الهيئة، مؤكدا حرصه على أن تعمل الهيئة على ضمان حياد الإدارة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين بما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية ويحصن المسار الديمقراطي.

من جانبه، أكد بافون جاهزية الهيئة لإنجاح المحطات الانتخابية الرئاسية والتشريعية المقبلة، مثمنا الدعم الذي تتلقاه الهيئة من مختلف مؤسسات الدولة وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية.

يذكر أنه من المقرر أن تجرى المرحلة الأولى من الإنتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر المقبل، بينما ستجرى الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر المقبل.