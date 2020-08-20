الإعصار «جينيفيف» يتسبب في أمواج عالية بالمكسيك

ضربت أمواج يصل ارتفاعها لعشرة أمتار شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية، اليوم الخميس، فيما مر الإعصار جينيفيف بالقرب منها، مصحوبا برياح تصل سرعتها لـ130 كيلومترا في الساعة.



كان الإعصار وهو من الفئة الأولى قد تسبب في هبوب رياح أقوى وهطول أمطار غزيرة فيما تحرك بسرعة 115 كيلومترا غرب مدينة كابو سان لوكاس الساحلية السياحية فوق المحيط الهادئ.



ولجأ نحو 520 شخصًا إلى 15 مأوى مؤقتًا في ولاية باخا كاليفورنيا سور، حسبما قال حاكمها كارلوس ميندوزا دافيس، عبر تويتر في وقت متأخر من أمس الأربعاء.



وأغلقت السلطات مطارات كابو سان لوكاس وسان خوسيه ديل كابو ولاباز.



ولم يتم الإعلان عن تسجيل إصابات حتى الآن.