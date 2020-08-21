موريتانيا تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6848 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الموريتانية «وما»، مساء الخميس، أشارت «الصحة الموريتانية» إلى تسجيل 19 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 6123.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 785 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 22 مليون إصابة.