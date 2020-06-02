الصحة السعودية: تسجيل 1287 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 1287 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 303 آلاف و973، كما سجلت 1385 حالة تعاف جديدة، ليبلغ عدد المتعافين 275 ألفا و476 حالة.

وأوضحت الوزارة -وفقا لوكالة الأنباء السعودية- أن الحالات المسجلة وعددها (1287) حالة منها 45% إناث، و55% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4% فيما بلغ عدد الوفيات 3548 حالة، بإضافة 42 حالة وفاة جديدة.

ودعت الوزارة السعودية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً كانت طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.