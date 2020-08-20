النمسا تسجل 347 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الخميس، عن تسجيل 347 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الخميس أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد بلغت 24 ألفا و 345 حالة وقد تعافى منهم 20 الفا و958 حالة بينما توفى 729 حالة.

وذكر البيان أن أعلى الاصابات الجديدة تم تسجيلها في العاصمة فيينا، وبلغت 187 حالة، وتم تأكيد 6601 اختبار إيجابي للفيروس في العاصمة بينما لم يتغير عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس عند 207 حالات وتعافى 5174 شخصًا.

وأوضح البيان أن أكبر عدد للاصابات جاء بين المسافرين العائدين من كرواتيا (19.9٪) وكوسوفو (14.6٪) وتركيا (12.3٪) والعائدون من صربيا (8.2٪).