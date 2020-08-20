تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية في الصين

أعلن بنك الشعب الصيني "البنك المركزي"، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وهو ما جاء متفقا مع التوقعات في ظل مؤشرات على تحسن وتيرة تعافي الاقتصاد الصيني.

وذكر البنك أن سعر الفائدة على قروض العام الواحد ظل عند مستوى 85ر3% وعلى قروض الخمس سنوات عند مستوى 65ر4%.

كانت آخر مرة تم فيها خفض الفائدة على القروض السنوية والخمسية في أبريل الماضي، عندما تقرر خفضها بمقدار 20 نقطة أساس للقروض الخمسية و10 نقاط أساس للقروض السنوية.

كان المحللون يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في الصين دون تغيير بعد قرار البنك المركزي في وقت سابق الشهر الحالي بالإبقاء على الفائدة على آلية التمويل متوسط المدى دون تغيير حيث تعتبر هذه الفائدة مؤشرا على أسعار الفائدة الرئيسية.

كما يتوقع المحللون أن يكون التحريك المقبل لأسعار الفائدة الرئيسية في الصين في اتجاه الزيادة، رغم أن هذا قد لا يحدث حتى العام المقبل عندما يتعافى الاقتصاد الصيني تماما ويعود إلى مسار النمو بمعدلات ما قبل جائحة فيروس كورونا.