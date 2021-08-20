 بريطانيا تصرح باستخدام أول عقار بالأجسام المضادة لفيروس كورونا - بوابة الشروق
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بريطانيا تصرح باستخدام أول عقار بالأجسام المضادة لفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 7:01 م | آخر تحديث: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 7:01 م

وافقت هيئة تنظيم الأدوية البريطانية، اليوم الجمعة، على استخدام عقار "رونابريف" كأول علاج بأجسام مضادة أحادية النسيلة؛ لمكافحة فيروس كورونا والوقاية منه.

وذكرت الهيئة، في بيان لها أوردته صحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية، عبر موقعها الإلكتروني، أن العقار، الذي تم تطوير من قبل شركة "ريجينيرون - روش" السويدية، يُمكن أن يستخدم للوقاية من الفيروس وعلاج الأعراض المصاحبة للعدوى الحادة، كما أنه يقلل احتمالية دخول المستشفى.

يُشار إلى أن العلاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة يتم من خلال استخدام الأجسام المضادة الخاصة بالمتعافين من الإصابة بالفيروس، وهي مصممة لمحاربة العدوى تمامًا كما يفعل نظام المناعة الطبيعي.

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