ووفقا لوكالة الأنباء الكورية، يعقد الرئيس مون جيه-إن محادثات قمة وجها لوجه مع نظيره من كولومبيا إيفان دوكي الأربعاء المقبل، وهو اليوم الثاني من زيارة الرئيس الكولومبي إلى كوريا الجنوبية التي تستغرق 3 أيام.

وتم الترتيب للزيارة بدعوة من كوريا الجنوبية للاحتفال بالذكرة العاشرة للشراكة الاستراتيجية الثنائية، والذكرى السبعين لمشاركة كولومبيا في الحرب الكورية التي تصادف هذا العام، وستكون القمة المقبلة أول قمة يعقدها مون مع أحد رؤساء دول أمريكا الجنوبية منذ تفشي وباء كورونا.

وأعرب مون في وقت سابق عن نيته توسيع التعاون مع اقتصادات أمريكا الوسطى والجنوبية، في قمته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو وفي القمة الرابعة لنظام التكامل بين كوريا الجنوبية وأمريكا الوسطى في يونيو.