رئيس بعثة الحج الرسمية: تفويج حجاج القرعة المتعجلين من منى لمكة المكرمة غدا

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، بدء تفويج حجاج القرعة المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة غدا الثلاثاء؛ وذلك بعد انتهائهم من رمي الجمرات ثاني أيام التشريق.

وأوضح - في تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة أحمد عبدالله اليوم الاثنين - أن أعضاء غرفة عمليات بعثة القرعة، انتهوا من تجهيز كشوف الحجاج المتعجلين، تمهيدا لبدء تفويجهم من مخيماتهم في منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة، مشيرا إلى أنه سيتم تفويج الحجيج على دفعات على مدار اليوم.

وأضاف أنه سيتم تفويج باقي الحجاج غير المتعجلين من مخيماتهم في مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة، اعتبارا من ثالث أيام التشريق، مشيرا أيضا إلى أنه سيتم تفويجهم على دفعات على مدار اليوم.

ولفت إلى أنه سيتم تفويج الحجاج المتعجلين، وغير المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة، بواسطة حافلات حديثة مكيفة، ومزودة بدورات مياه.

وأكد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، أن غرفة عمليات بعثة القرعة، تعمل على مدار الساعة؛ لمتابعة عملية تفويج الحجاج وضمان سيرها وفقا للخطط الموضوعة.

وفي السياق ذاته، يواصل ضيوف الرحمن بمشعر منى التوافد على جسر الجمرات لرمي الجمرات؛ حيث يبدأون بالصغرى، ثم الوسطى، وانتهاء بالكبرى في أول أيام التشريق، وسط تواجد كثيف من جانب السلطات السعودية، التي حرصت على تقديم كافة التسهيلات من أجل راحة الحجيج.