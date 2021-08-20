كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن مذكرة سرية حذرت كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية شهر يوليو الماضي من الانهيار المحتمل للعاصمة الأفغانية /كابول/ بعد وقت قصير من الموعد النهائي المقرر لانسحاب القوات الأمريكية في أفغانستان في 31 أغسطس.

وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير حصري نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن المذكرة السرية هي أبرز دليل حتى الآن على أن موظفي السفارة في كابول حذروا مسوؤلي الإدارة الأمريكية من أن تقدم طالبان كان وشيكًا وأن الجيش الأفغاني قد يكون غير قادر على إيقافه.

ونقلت عن المسؤولين، قولهم إن المذكرة المرسلة عبر قناة سرية تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، حذرت من مكاسب إقليمية سريعة لطالبان وما تلاها من انهيار لقوات الأمن الأفغانية وقدمت توصيات بشأن سبل تخفيف الأزمة وتسريع عملية الإجلاء.

وأفاد أحد المسؤولين بأن المذكرة المؤرخة في 13 يوليو الماضي دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى استخدام لغة أكثر صرامة في وصف الفظائع التي ترتكبها حركة طالبان.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، هنالك حوالي 18 ألف أفغاني حتى نهاية الأسبوع الماضي ممن تقدموا بطلبات للحصول على برنامج تأشيرة الهجرة الخاص للولايات المتحدة بالإضافة إلى عائلاتهم، على الأرض في أفغانستان، نصفهم تقريبًا خارج كابول في المناطق التي تخضع بالفعل لسيطرة طالبان، وتصبح الجهود المبذولة لنقلهم إلى مطار كابول أكثر صعوبة يومًا بعد يوم.