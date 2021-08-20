يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، بموسكو في آخر زيارة لها لروسيا بصفتها مستشارة ألمانية، العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية.

وذكر بيان للكرملين - نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "أن الجانبين سيناقشان آفاق تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وكذلك النظر في عدد من القضايا الدولية والإقليمية المعاصرة".

من جهته، قال الممثل الرسمي للحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، "إن الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية سيتطرقان إلى الوضع في أفغانستان وبيلاروسيا، والصراع في دونباس ومشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2".

وأضاف سيبرت، "بالإضافة إلى المفاوضات مع الزعيم الروسي، تخطط ميركل لوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر.

وكانت آخر زيارة للمستشارة الألمانية إلى موسكو في يناير 2020 - ووفقا للخبراء - ستكون الزيارة الحالية بمثابة "وداع" لميركل، التي ستترك منصبها كمستشارة في الخريف المقبل.

من جهته لفت فلاديمير شابوفالوف، نائب مدير معهد التاريخ والسياسة في جامعة موسكو الحكومية التربوية، إلى أن المفاوضات بين موسكو وبرلين ذات أهمية كبيرة تقليديا ليس فقط للعلاقات الثنائية بين الاتحاد الروسي وألمانيا، ولكن لأوروبا ككل.

وأشار إلى أهمية هذا الاجتماع لأن ألمانيا شريك رئيسي لروسيا في أوروبا الغربية - بالإضافة إلى ذلك - تحدد العلاقات الروسية الألمانية إلى حد كبير الخلفية العامة للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.