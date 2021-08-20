وزيرة الثقافة ناعية الدكتورة إيفيت نجيب الببلاوي: فن الباليه فقد إحدى رائداته

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتورة ايفيت نجيب الببلاوى العميد الأسبق للمعهد العالي للباليه باكاديمية الفنون والتى غيبها الموت اليوم الجمعة.

وقالت إن فن الباليه فقد إحدى رائداته والتى تعد من اوائل المتخصصين فى المجال، واشارت إلى مسيرتها الاكاديمية الطويلة التى نجحت من خلالها فى إعداد أجيال من المبدعين وتوجهت بالعزاء لأسرتها واصدقائها ومحبيها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

يذكر أن الدكتورة ايفيت نجيب الببلاوى التحقت بمدرسة الباليه عام 1959 ضمن ثانى دفعة تم اختيارها بمدرسة الباليه المصرية التى تم إنشائها عام 1958، حصلت على دبلوم المعهد العالى للباليه علم 1968 بتقدير ممتاز وبكالوريوس المعهد العالى للباليه عام 1972 بتقدير جيد جداً ونالت درجة الماجستير فى الفنون عام 1982 ودرجة الدكتوراه فى الفنون عام 1988 ، قامت بتدريس سنوات مختلفة بمدرسة الباليه منذ تخريجها وتعيينها معيدة بالمعهد، أشرفت وناقشت عديد من الرسائل لها العديد من الأبحاث العلمية المنشورة.

شغلت العديد من المناصب منها عضو مجلس قسم طرق تدريس الباليه من عام 1988، عضو مجلس المعهد العالى للباليه 1988 - 1993، وكيل المعهد العالى للباليه من عام 2001حتى عام 2004 عميد المعهد العالى للباليه 2004، عضو لجان امتحانات مدرسة الباليه، عضو لجان امتحانات بكالوريوس المعهد العالى للباليه وسنوات النقل، عضو لجان مرحلة الدراسات العليا عضو لجنة مسابقات الباليه بالمجلس الأعلى للثقافة، عضو لجنة تحكيم المهرجان القومى للمسرح المصرى الدورة الثانية 2007، أشرفت على جميع الطلاب والمهرجانات التى شارك فيها طلبة وطالبات مدرسة الباليه والمعهد العالى للباليه.