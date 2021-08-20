أعلنت وزارة الخارجية في جمهورية التشيك تعليق أموال بقيمة 40 مليون كرونة تشيكية كمساعدات تنموية إلى أفغانستان، وذلك في ضوء سيطرة طالبان على السلطة.
وذكر راديو (براغ الدولي) في نشرته بالإنجليزية، اليوم الجمعة، أنه كان من المقرر أن تستخدم هذه الأموال لدعم القوات الدفاعية والأمنية ولمساعدة التنمية المستدامة في أفغانستان.
وتأتي الخطوة التي اتخذتها جمهورية التشيك عقب خطوات مماثلة قامت بها ألمانيا وعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
كان وزير الخارجية التشيكي ياكوب كولهانيك قد صرح أمس الخميس بأن على التشيك أن تحاول أن تشترط منح مساعدات إنسانية إلى أفغانستان بناء على احترام حقوق الإنسان الأساسية.