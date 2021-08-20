وتأتي الخطوة التي اتخذتها جمهورية التشيك عقب خطوات مماثلة قامت بها ألمانيا وعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

كان وزير الخارجية التشيكي ياكوب كولهانيك قد صرح أمس الخميس بأن على التشيك أن تحاول أن تشترط منح مساعدات إنسانية إلى أفغانستان بناء على احترام حقوق الإنسان الأساسية.