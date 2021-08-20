أعلنت وزارة الخارجية في جمهورية التشيك تعليق أموال بقيمة 40 مليون كرونة تشيكية كمساعدات تنموية إلى أفغانستان، وذلك في ضوء سيطرة طالبان على السلطة.

وذكر راديو (براغ الدولي) في نشرته بالإنجليزية، اليوم الجمعة، أنه كان من المقرر أن تستخدم هذه الأموال لدعم القوات الدفاعية والأمنية ولمساعدة التنمية المستدامة في أفغانستان.