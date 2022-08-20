تسببت الأمطار الغزيرة والسيول الناتجة عنها، في إغراق حافلتين بالمدينة المنورة غرب السعودية.

وتدخلت فرق الإنقاذ لنجدة العالقين في المياه، ونشر حساب الدفاع المدني السعودي، السبت، صورا لعناصر من الدفاع المدني في المدينة المنورة وهم "يخلون ركاب حافلتين بسبب الأمطار"، مؤكدا عدم وقوع إصابات.

وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وبعض القرى والمراكز التابعة لها مساء الجمعة، وسالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أطلق تنبيها متقدما عن أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وبعض القرى التابعة لها، فيما حذر الدفاع المدني من مخاطر التقلبات الجوية والنزول إلى الأودية وقت السيول.

وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس، السبت، "استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة".

وأضاف أن "الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحا)".