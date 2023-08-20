أنغام: كنت فرحانة لبلدي أكثر من فرحتي بنجاح حفلي بالعلمين

عبرت الفنانة أنغام، عن سعادتها الغامرة بمشاركتها في حفل، أمس، بمهرجان العلمين، وبتفاعل الجمهور الكبير معها، معقبة: «لحد النهاردة مسحورة من الحالة اللي كانت موجودة بيني وبين الجمهور»- على حد قوله.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «دي إم سي»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء السبت، أن الحفل شهد حضور من معظم البلاد العربية مثل الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية، بجانب الجمهور المصري، مؤكدة أنها كانت سعيدة لمصر بشكل أكبر من فرحتها لذاتها بالحفل.

وتابعت: «كنت فرحانة لبلدي أكتر من نفسي، وكنت حاسة إني المضيفة وعايزة أضايفهم بنفسي وأنزل اسلم عليهم واحد واحد بإيدي»- على حد تعبيرها.

وعن أبرز الأغاني التي طلبها الجمهور لتقدمها بحفل أمس، ذكرت أن الحاضرين طلبوا منها غناء «عرفها بيا، حالة خاصة جدا، وياريت فاهمني، اكتبلك تعهد».

يذكر أن مهرجان مدينة العلمين للترفيه، انطلق يوم 13 يوليو ويستمر حتى 26 أغسطس الحالي، بمشاركة فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة، فضلا عن العديد من الفعاليات الفنية والثقافية، بالإضافة إلى معارض وحفلات غنائية لأبرز الفنانين من مصر والوطن العربي.



