سياسي روسي: «اللا مبالاة» سياسة موسكو في التعامل مع تصريحات الغرب المناهضة

قال الكاتب والباحث السياسي الروسي ديمتري بريجع، إن موسكو لديها سياسة معينة للتعامل مع التصريحات المناهضة التي تصدر من الطرف الأوكراني ومن الغرب عموما، وهي عدم المبالاة بهذه التصريحات.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من موسكو مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن هناك تبادلا للاتهامات بين روسيا وأوكرانيا بشأن محطة زابوريجيا النووية، فأوكرانيا اتهمت روسيا بوضع أسلحة في المحطة، بينما موسكو اتهمت كييف باستهداف المحطة لخلق كارثة.

وأوضح أن كل التصريحات الغربية تتعمد محاولة الضغط على روسيا، وذلك منذ 2014 بعد ضم شبه جزيرة القرم، مشيرا إلى أنه على الرغم من أهمية محطة زابوريجيا بالنسبة لروسيا، فإن موسكو تتجاهل هذه الاتهامات.

وشدد على أن الدول الغربية والطرف الأوكراني اتهموا روسيا بوضع أسلحة في المحطة، لكن لم يقدم أي منهم أي دليل مباشر على أن روسيا فعلا وضعت أسلحة في محطة طاقة نووية.

https://www.youtube.com/watch?v=vVvKerkUKCc&ab_channel=AlQAheraNews