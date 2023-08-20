قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن بلاده قدمت 2ر2 مليار يورو كمساعدات ثنائية إلى كييف منذ بداية الحرب واسعة النطاق التي شنتها روسيا على أوكرانيا.

وأكد رئيس الوزراء السويدي على أن بلاده ستواصل مساعدة أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية والسلامة الإقليمية، والتي تعد حاليا أهم مهمة للحكومة السويدية على المستوى السياسة الدولية، وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع كريسترسون مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتابع كريسترسون أن "مناقشاتنا اليوم ركزت بالطبع على كيفية دعم السويد وأوروبا والدول في جميع أنحاء العالم التي تقف إلى جانبكم بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف "كما تعلم، منذ فبراير من العام الماضي، قدمت السويد لأوكرانيا مبلغ 2ر2 مليار يورو في صورة دعم ثنائي وسنواصل تقديم الدعم السياسي والعسكري والإنساني والمالي من خلال الحوار الوثيق معكم، ومع شركائنا المشتركين، للتأكد من تلبية احتياجات أوكرانيا لأطول فترة ممكنة ".