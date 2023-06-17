وزير الدفاع الأوكراني: انطلاق تدريب الطيارين على مقاتلات إف – 16

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشارت معلومات واردة من كييف إلى أن تدريبات الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف- 16 انطلقت بالفعل، رغم أن التسليم المخطط له للطائرات من المحتمل أن يستغرق شهورا.

ونقلت قناة "24 كانال" التلفزيونية اليوم السبت عن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسى ريزنيكوف قوله إن "التدريب انطلق بالفعل".

وأفاد التقرير بأن المهندسين والفنيين يتلقون تدريبا أيضا. ولم يشر ريزنيكوف إلى مكان التدريب.

ووافقت هولندا والدنمارك على إرسال طائرات إف- 16 إلى أوكرانيا وتدريب الطيارين الأوكرانيين.

ورغم ذلك يتطلب إرسال الطائرات موافقة واشنطن، حيث إنها نظام تسليح أمريكى .

وذكرت الحكومة الأمريكية أمس الأول الخميس أنها أرادت تمكين الدنمارك وهولندا من نقل طائرات إف -16 سريعا.