المخرج خالد بهجت رئيس لجنة تحكيم أفلام الطلبة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

أعلن الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولي، والمقرر أن تنطلق فعالياته في21 سبتمبر 2023، بمدينة الغردقة، عن اختيار المخرج خالد بهجت أستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما ورئيس قسم الإخراج بكلية السينما في جامعة بدر، رئيسًا للجنة تحكيم أفلام الطلبة بمهرجان الغردقة السينمائي.



وأكد الكاتب الصحفى قدرى الحجار مدير المهرجان، أن اختيار أعضاء لجان التحكيم من المصريين والعرب والأجانب، تم بمعايير دقيقة، كاشفا عن تشكلت لجنة تحكيم أفلام الطلبة بالمهرجان، والتي تضم الدكتورة حنان يوسف، عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية ورئيس المؤسسة العربية للحوار، والدكتور أيمن الشيوى، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية ومدير المسرح القومي، أعضاء لجنة التحكيم.



وأشار إلى أن باقي أعضاء لجان التحكيم ستعلن خلال مؤتمر صحفي مقرر انعقاده خلال أيام قليلة.



ومن جانبه رحب المخرج خالد بهجت بالمشاركة في الدورة التأسيسية للمهرجان، قائلا إن السينما هي الفن الشاب ما بين كل الفنون على مدار آلاف السنين لتنجح وتنمو بالشباب، لافتًا إلى أن صناع السينما سواء مؤلفين ممثلين أو مخرجين، صنعوا أفضل الأعمال وهم في مقتبل العمر.



وحرص بهجت على توجيه الشكر لفريق عمل المهرجان وعلي رأسهم الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، والذي يولي اهتمامًا واضحًا بسينما الشباب، مشيرًا إلى تطلعه لمشاهدة الأفلام المشاركة في الفعاليات.