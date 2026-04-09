وزير خارجية الدنمارك: ترامب متمسك برؤيته بشأن جرينلاند

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحافظ على "رؤيته بشأن جزيرة جرينلاند".

وأوضح راسموسن، في تصريح لهيئة الإذاعة الدنماركية، أن ترامب لن يُفصح عن رأيه الصريح بشأن جرينلاند لأنه لا يرغب في تصعيد التوتر.

وأكد أنه من الواضح أن ترامب ما يزال على "رؤيته بشأن جرينلاند"، مشددا أن "مهمتنا ضمان عدم تنفيذها".

ورغم ذلك، اعتبر راسموسن، أن الولايات المتحدة لا تزال حليفا وثيقا للدنمارك.

وفي أحدث تصريح له، وصف ترامب، جرينلاند بأنها "قطعة جليد كبيرة تدار بشكل سيئ"، وهو ما أثار استياء مواطنين بالجزيرة.



