«إيكواس» تلتقي قائد المجلس العسكري في النيجر والزعيم السابق بازوم مع تصاعد التوترات

التقى وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بحاكم النيجر الجديد عبد الرحمن تشياني، حسبما أعلن المجلس العسكري الذي وضعه في السلطة اليوم السبت.

وأضاف المجلس أن الوفد قام بعد ذلك بزيارة الرئيس المحتجز محمد بازوم، وكان تشيانى قد رفض فى السابق إجراء محادثات مع مجموعة "إيكواس".

ويأتي الاجتماع وسط توترات متزايدة في المنطقة، وأعلنت "إيكواس" استعدادها للتدخل العسكري بعد الانقلاب في النيجر، بعد أن حددت موعدا مستهدفا للانتشار لم يتم الإعلان عنه بعد.

ووضعت النيجر، إلى جانب مالي وبوركينا فاسو المجاورتين، استراتيجية دفاعية مع "إجراءات ملموسة" ردا على ذلك، إذا اختارت ما إيكواس "تصعيد الحرب"، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي النيجري.

وقال وزير دفاع بوركينا فاسو قسوم كوليبالي اليوم السبت بعد اجتماع لممثلي الدول الثلاث في العاصمة النيجرية نيامي "نحن مستعدون لهجوم".

ويحكم الجيش مالي وبوركينا فاسو، مثل النيجر، منذ انقلابين في بلديهما.

وفي استاد كرة القدم في نيامي اليوم السبت اصطف آلاف الشبان للانضمام إلى الجيش.

وأعلنت مجموعة إيكواس في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة أن قواتها مستعدة للتدخل في النيجر "بمجرد إعطاء الأمر" في أعقاب الانقلاب الذي وقع قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، ولم يتم الإعلان عن موعد محدد للتدخل.

وقال مفوض إيكواس للشؤون السياسية والسلام والأمن عبد الفتاح موسى إن جميع الخيارات بما في ذلك الحل الدبلوماسي لا تزال مطروحة على الطاولة، وتداول قادة عسكريون من تسع دول من أصل 15 دولة خلال اجتماع استمر يومين في أكرا عاصمة غانا.

وستتوجه بعثة من مجموعة إيكواس في البداية إلى النيجر، وفقا لموسى، وإذا فشل ذلك، ستلجأ الكتلة الإقليمية إلى الحل العسكري لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

وقال مفوض إيكواس إنه تم بالفعل تحديد موعد لعمل عسكري محتمل، لكن لا يمكن الكشف عنه علنا.

واليوم السبت أيضا، تحدث وفد من الأمم المتحدة في نيامي مع رئيس الوزراء النيجري الأمين زين.

وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة لغرب أفريقيا ليوناردو سانتوس سيماو على التلفزيون الحكومي إنه لا توجد أزمة بدون حل، وأنه من خلال الحوار تجد دائما حلا.

كما وصلت السفيرة الأمريكية الجديدة كاثلين فيتزجيبون إلى نيامي اليوم السبت لتعزيز الجهود لحل الأزمة السياسية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية "بصفتها دبلوماسية رفيعة المستوى تتمتع بخبرة كبيرة متخصصة في غرب أفريقيا، فهي في وضع فريد لقيادة جهود الحكومة الأمريكية لدعم المجتمع الأمريكي والحفاظ على الديمقراطية التي اكتسبتها النيجر بشق الأنفس".

ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من الأسئلة المتعلقة بالتدخل. وفي نيجيريا، سيحتاج البرلمان إلى الموافقة على العملية، كما قاوم البرلمان الغاني نشر قوات حتى الآن.

وهناك معارضة كبيرة للتدخل العسكري في النيجر ، وخاصة في الدول المجاورة وبين عامة السكان في المنطقة.

ومن المرجح أن يكون النشر في حد ذاته مهمة صعبة بالنسبة لإيكواس، والمجال الجوي فوق النيجر مغلق منذ الانقلاب، ويسيطر المجلس العسكري على المطار في العاصمة نيامي، ويعتبر المجلس العسكري مدربا جيدا ومجهزا تجهيزا جيدا.

وقامت الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وفرنسا، كشركاء غربيين، بتدريب وتجهيز الآلاف من الجنود النيجريين جزئيا.

ويحذر الخبراء من أن قوة تدخل تابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يمكن أن يتم التغلب عليها عليها في المواجهة، وبدلا من ذلك، يمكن أن تشعل صراعا إقليميا في غرب أفريقيا.