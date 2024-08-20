وزيرة فلسطينية: زيارة الرئيس عباس لقطاع غزة ستكون في أسرع وقت وستحمل عدة رسائل

قالت وزيرة الشئون الخارجية الفلسطينية فارسين أجابيكيان، إن زيارة الرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة ستكون قريبًا وفي أسرع وقت ممكن.

وأضافت خلال مقابلة مع قناة الحدث، مساء الثلاثاء، أن هذه المبادرة من قبل عباس تأتي في وقتها، وهي مبادرة وطنية فلسطينية سياسية بامتياز.

وأشارت إلى أن عباس يريد أن تكون معه القيادة الفلسطينية مع شعبها في قطاع غزة، لافتة إلى أنه دعا من يرغب من قادة العالم في أن يكون معه في هذه الزيارة.

ونوهت بأن هذه الزيارة لها دلالات عميقة، وبها رسائل كثيرة، أولها رسالة وحدة وطنية وتعبر عن شعب واحد، ورسالة مفادها أن الولاية على أرض فلسطين هي لدولة فلسطين.

وشددت على أن هذه الزيارة ستبعث برسالة كذلك بأن القيادة الفلسطينية لن تتخلى عن شعبها، موضحة أن القيادة شرعت في اتصالات مع الدول العربية والإسلامية ودول الاتحادين الإفريقي والأوربي للترتيب لهذه الخطوة.

والأحد الماضي، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن القيادة تشرع بتحركاتها واتصالاتها للتحضير لتوجه الرئيس محمود عباس وأعضاء القيادة إلى قطاع غزة.

وذكرت الوكالة، أن القيادة الفلسطينية شرعت بتحركاتها واتصالاتها على مستوى العالم للتحضير لتوجه عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

وأضافت أن الهدف من هذه الخطوة أن يكون الرئيس والقيادة مع أبناء الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية في غزة والتأكيد على أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية والمسئولية على أرض دولة فلسطين كافة، والعمل على استعادة الوحدة الوطنية.

وأشارت إلى أنه تم في هذا الصدد التواصل مع الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والإفريقي، وغيرها من الدول والقوى الهامة في العالم، من أجل ضمان نجاح هذه الخطوة، وتوفير الدعم والمشاركة لمن أمكن.

ولفتت إلى أنه تم إبلاغ إسرائيل بهذا الأمر أيضا.